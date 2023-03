Autoridades mataram Marielle novamente após assassinato, afirma Dino

"Marielle foi assassinada e, no dia seguinte, políticos e autoridades, inclusive do Poder Judiciário, entre outros, dedicaram-se a matá-la novamente. Até hoje é como se houvesse um homicídio por dia", afirmou.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou nesta segunda-feira (13) que o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) é um exemplo "do que o Brasil não deve ser".

