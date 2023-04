Autor de ataque a creche é capaz de compreender gravidade de seus atos, diz promotor

Funcionárias da escola relatam que a ação do homem foi extremamente rápida e que estava claro que o foco dele eram as crianças -ele fugiu quando teria percebido que elas estavam conseguindo frear o avanço dele contra os alunos, segundo os relatos.

Ele atingiu quatro crianças, que não resistiram e morreram ainda no parquinho. As vítimas eram Bernardo Cunha Machado, 5, Bernardo Pabst da Cunha, 4, Enzo Barbosa, 4, e Larissa Maia Toldo, 7.

O autor do crime está preso na Penitenciária Regional de Blumenau. A reportagem procurou a Defensoria Pública de SC para saber se o indiciado já apresentou advogado no caso, mas não teve retorno. Ele já tinha quatro passagens pela polícia.

O delegado-geral da Polícia Civil de SC, Ulisses Gabriel, disse na segunda-feira (17) que optou por não pedir o exame de sanidade mental para incluir no inquérito policial, mas que eventual requerimento poderia ser apresentado futuramente, já na fase judicial do caso.

Durante a investigação, a Polícia Civil cogitou a possibilidade de pedir o exame de sanidade mental, em função de algumas características do caso -o homem alegou em depoimento ter recebido uma ordem para matar as crianças, mas a investigação descartou a hipótese de participação de uma segunda pessoa nos crimes.

Luiz Henrique de Lima foi denunciado por quatro homicídios consumados com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas e pelos crimes serem praticados contra menores de 14 anos. Ele também vai responder por cinco tentativas de homicídio com as mesmas qualificadoras, em relação a crianças que ficaram feridas.

