Audiência pública sobre tarifa zero em São Paulo deve reunir Boulos, urbanista e ex-secretário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A viabilidade da tarifa zero no transporte municipal da capital paulista será discutida em uma audiência pública promovida pelo vereador de São Paulo Toninho Vespoli (PSOL).

A cerimônia, que ocorrerá no dia 27 de fevereiro na Câmara Municipal de São Paulo, deve ter presença do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), cotado para disputar a Prefeitura de SP em 2024, do coordenador da Fundação Rosa Luxemburgo, Daniel Santini, e do ex-secretário de Transportes de São Paulo Lucio Gregori.

Ainda devem participar da discussão a urbanista Raquel Rolnik, o coordenador do programa de mobilidade do Idec (Instituto de Defesa do Consumidor), Rafael Calabria, e o presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT) de Maricá (RJ), Celso Haddad.

Serão convocados pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa representantes das secretarias municipais de Mobilidade e Trânsito e do Verde e do Meio Ambiente.

A prefeitura paulista paga atualmente R$ 4,7 bilhões para manter os custos de transporte em R$ 4,40. Até hoje, nenhuma grande metrópole adotou tarifa zero de forma completa, sobretudo porque os custos de manter um sistema para transportar milhões de pessoas por dia são muito elevados.

A pauta sobre o transporte nas cidades chegou a ser citada pela equipe de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda no governo de transição.