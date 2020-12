Ator Eduardo Galvão morre aos 58 anos, vítima da covid-19

O ator Eduardo Galvão, de 58 anos, morreu na noite da segunda-feira, 7, em decorrência da covid-19. Ele estava internado no hospital Unimed Rio. A informação foi confirmada pelo jornal

Galvão deu entrada no hospital com cerca de 50% dos pulmões comprometidos.

No dia 1º, a única filha do ator, Mariana Galvão, disse à revista Quem que o quadro do pai era estável. Ele havia sido internado na UTI naquele dia.

O último trabalho de Eduardo Galvão foi na novela Bom Sucesso (2019), da Rede Globo, no papel do Dr. Machado.

Na mesma emissora, participou do programa Caça Talentos (1996) ao lado de Angélica.

Também ficou conhecido por sua atuação na série Um Menino Muito Maluquinho (2006), da TVE, no papel de Pedro, pai do personagem principal.

A morte do ator gerou repercussão nas redes sociais.