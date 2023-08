Atletas de jiu-jítsu são presos em SP por suspeita de estupro e roubo em MS

Imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento mostram André com uma faca na mão, discutindo com uma mulher. Testemunhas contaram à polícia que eles tinham ainda uma pistola, que não foi localizada.

De acordo com a polícia, Erbeth e André, 29, participaram de uma competição em Três Lagoas (MS) e depois foram a uma casa de prostituição da cidade. Lá, segundo o boletim de ocorrência, usaram uma faca para roubar clientes e funcionários. Uma das mulheres afirmou que Erbeth a estuprou e a ameaçou com a faca.

