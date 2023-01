Atleta e campeão de skate, conheça o filho morto que doou rim para mãe

Após o transplante, a mãe de Kauan passa bem e se recupera da cirurgia no hospital. Hoje, a família auxilia nos cuidados de outra filha pequena de Graziele. A família começou a compartilhar uma vaquinha aberta no ano passado para tentar quitar a dívida da casa que Graziele mora. Ela está com mais de oito parcelas atrasadas por não conseguir pagar mensalmente os boletos em razão da perda de visão.

Kauan não tinha patrocínio no esporte e, na biografia do Instagram, exaltava o próprio mérito. "Foco, força e determinação", diz trecho.

Kauan era skatista e se dedicada ao esporte há sete anos. Nas redes sociais, ele se apresentava como atleta e mostrava as habilidades com o skate, sonhando em crescer na área profissionalmente. "Eu vou conseguir, ainda vou ser grande", escreveu ele em uma das publicações na qual aparece fazendo manobras.

O rapaz colidiu a motocicleta que pilotava no primeiro dia de 2023. Ele teve traumatismo craniano grave, entrou em coma e, após a internação em uma unidade de saúde de Birigui, foi transferido para um hospital em Araçatuba. No entanto, Kauan não resistiu e teve morte cerebral constatada na terça-feira (3).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.