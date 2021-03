Atitudes simples após o sexo podem unir mais o casal

Uma pesquisa da Universidade de Toronto publicado no Arquives of Sexual Behavior apontou que uns 15 minutos de “carinhos” após o sexo fazem bem e melhoram a relação do casal.

“Beijar, acariciar, dizer palavras de amor” depois de ter praticado atividade sexual estão relacionados a uma maior satisfação sexual e com o relacionamento, afirma a revista Women’s Health.

Kit Van Kirk, terapeuta sexual, diz que a explicação pode estar na liberação de ocitocina, conhecida como “hormônio do amor”, liberada como resultado do prazer do contato físico e que já foi demonstrado que fortalece as relações. Permanecer próximo fisicamente após o sexo também age como um meio de comunicação não verbal.