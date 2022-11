Atiradores invadem e atacam 2 escolas no ES; polícia confirma mortes

"Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas Escolas Primo Bitti e Darwin, em Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos secretários de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos."

"Dia difícil para a gente aqui em Aracruz. Infelizmente um caso triste. As polícias já estão cientes e estamos com todo o efetivo das polícias militar e civil trabalhando, mas o mais importante é se tiver alguém conseguir informações ou câmeras que possam nos ajudar, ligue para o 181 ou 190. É a hora de nos juntarmos e corrermos atrás disso para solucionarmos esse crime", disse Sperandio.

De acordo com os relatos de testemunhas, criminosos armados invadiram a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti e o Centro Educacional Praia de Coqueiral, por volta das 10h. Os atiradores chegaram com roupas camufladas e encapuzados. Os tiros foram ouvidos por vizinhos das escolas.

VITÓRIA, ES (UOL/FOLHAPRESS) - Duas escolas foram alvos de atiradores na manhã desta sexta (25) em Aracruz (ES). De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo, há confirmação de óbitos e feridos nas duas unidades de ensino. O número ainda não foi divulgado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.