Atirador mata uma pessoa e fere outras cinco em boate em Cabo Frio (RJ)

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 22 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas na madrugada de segunda-feira (8) após um homem efetuar disparos em direção a recepção de uma casa noturna em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio.

Alessandro Paiva foi um dos baleados no local e não resistiu aos ferimentos. O atirador ainda não foi preso.

À PM, uma testemunha relatou ter sido vítima de uma tentativa de assalto na porta do Camarote Lounge, que fica no Boulevard Canal, no centro da cidade. Assustada, ela correu para dentro do estabelecimento para se abrigar e, posteriormente, o homem efetuou disparos direcionados ao interior do estabelecimento.

Câmeras de segurança da casa noturna flagraram a movimentação na porta e no interior do estabelecimento. Nas imagens da parte externa do Camarote Lounge, é possível ver o momento que um homem de casaco e com capuz aparece correndo atrás de uma pessoa e efetuando diversos disparos.

Como relatado, as imagens mostram a vítima correndo para dentro da casa noturna ao passo que o atirador se aproxima da portaria e atira em direção ao interior do lounge. No registro da recepção, é possível ver a correria no local, pessoas se escondendo e outra caída no chão.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta de 3h da madrugada para uma ocorrência com arma de fogo na casa noturna. No local, a PM foi informada pelo Corpo de Bombeiros que uma pessoa havia morrido e outras duas haviam sido feridas.

No Hospital Central de Emergências (HCE), na região, os policiais militares souberam que mais três pessoas estavam sendo atendidas por conta da mesma ocorrência. Os cinco feridos não correm risco de morrer.

"O local do crime foi isolado para perícia e a ocorrência foi registrada na 126ª DP [Cabo Frio]", informou a PM através de nota.

Já a Polícia Civil disse que "imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas, testemunhas serão ouvidas e outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer o fato. A investigação está em andamento", concluiu.

No Instagram, o Camarote Lounge informou que está colaborando com as investigações e que "não descansará até que os autores sejam identificados e punidos". "Lamentamos profundamente o ocorrido e prestamos condolências às famílias dos envolvidos. Informamos que prestaremos assistência às famílias."