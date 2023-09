Atendimentos por efeitos do calor mais que dobram em SP em 2023

Tomar um litro e meio, no mínimo, de água -a ser ingerida ao longo do dia e não de uma vez só.

"Pessoas com mais de 60 anos, crianças com menos de quatro anos e pessoas com deficiências cognitivas são as mais afetadas", diz a secretaria, já que há "capacidade reduzida de perceber ou comunicar a sede e regular a própria temperatura".

Nos primeiros sete meses do ano, foram 312 pacientes encaminhados a ambulatórios ou internações. No mesmo período de 2022, esse número foi de 154.

