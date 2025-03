Astronautas cuja missão de 8 dias virou de 9 meses ficam mais perto de voltar à Terra

"Tem sido uma montanha-russa para eles, provavelmente um pouco mais do que para nós", disse Williams sobre sua família. "Estamos aqui, temos uma missão -estamos apenas fazendo o que fazemos todos os dias, e todos os dias são interessantes porque estamos no espaço e é muito divertido."

Durante sua estadia na ISS, Wilmore e Williams têm trabalhado em pesquisa e manutenção com os outros astronautas da estação espacial e permaneceram seguros, de acordo com a Nasa. Em 4 de março, durante uma entrevista, Williams disse que está ansiosa para ver sua família e seus cachorros de estimação ao retornar para casa.

No sentido horário, Barry Wilmore, Nick Hague (de óculos), Sunita Williams e Aleksandr Gorbunov (camiseta verde), em acesso entre a Estação Espacial e a cápsula da SpaceX Nasa Johnson Quatro astronautas estão dentro de um módulo espacial, posando para a câmera. Wilmore e Williams não poderiam partir até que a Crew-10 chegasse para manter a tripulação da ISS com astronautas americanos suficientes para a manutenção da ISS, segunda a Nasa.

Em 24 de agosto, diante dos problemas, a Nasa anunciou a sua decisão: a Starliner voltaria vazia. O retorno se deu em 7 de setembro, sem novos problemas, com a nave descendo no deserto de White Sands, no Novo México.

Só que o voo da cápsula foi marcado por problemas, como vazamentos de hélio do sistema de propulsores do módulo de serviço, que chegaram a ser detectados antes da decolagem, mas foram considerados irrelevantes para a realização da missão. Alguns propulsores também falharam.

