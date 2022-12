Associação Médica Brasileira ganha assento na Conitec

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) terá um de seus assentos ocupados pela Associação Médica Brasileira (AMB), que ganhou direito de voto dentro do órgão. A duração do mandato tem prazo indeterminado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.