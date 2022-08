Associação Beneficente Santa Fé celebra aniversário com leilão para arrecadar verba

Serão leiloados obras de artistas como Yara Dewachter, Gabriel Nehemy, Emanoel Araújo e Iran do Espírito Santo, além de um final de semana para casal no Clara Resort e um par de brincos da marca Carla Amorim.

Com apresentação de Bel Mota e Jacqueline Dalabona, o evento será realizado no dia 14 de setembro, no Clube Hebraica, em São Paulo. O jantar da noite será assinado pela chef Morena Leite.

