Assembleia do RJ aprova lei que obriga bares e restaurantes a terem cardápio impresso

"Alguns estabelecimentos ainda utilizam o cardápio digital de forma exclusiva para diminuir custos. Isso tem criado constrangimentos e transtornos para pessoas idosas e demais cidadãos que não estão com celular no momento da refeição ou mesmo dependem da conexão de internet, muitas vezes sequer disponibilizada pelo estabelecimento", afirmou.

Autor do projeto, o deputado Rodrigo Amorim (PTB), argumentou que o fim das medidas de restrição contra a Covid-19 já possibilita a disponibilização do menu impresso.

A medida ainda depende do aval do governador Cláudio Castro (PL), que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta. Em caso de sinal verde, a norma passa a valer para todos os locais que comercializem bebidas, refeições ou lanches no estado, incluindo hotéis e motéis.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou nesta terça-feira (9) um projeto de lei que obriga bares e restaurantes do estado a oferecerem cardápio impresso para os clientes.

