Assalto a joalherias de shopping deixa ao menos um ferido na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um assalto neste domingo (31) a duas joalherias do shopping Central Plaza, na zona leste de São Paulo, deixou ao menos um segurança ferido com um tiro no pé, informou a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Ele foi encaminhado ao pronto-socorro.

Um homem foi preso e um veículo foi apreendido, segundo a pasta. A secretaria informou que, às 20h20, a ocorrência ainda estava em andamento e não era possível afirmar se algo foi levado pelos criminosos.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o primeiro chamado de socorro foi registrado às 17h28, com relato de três a quatro homens armados.

Em nota, o Central Plaza Shopping confirma que houve uma tentativa de assalto a duas joalherias na tarde de domingo e diz que colabora com as autoridades.

Casos de furtos e roubos no primeiro semestre de 2022 no estado de São Paulo já se aproximam dos níveis registrados no mesmo período de 2019, antes da pandemia de Covid-19.

No estado, a quantidade de ocorrências de furtos de janeiro a junho deste ano registrou leve alta no comparativo com o mesmo período de 2019. Foram 275.998 casos contra 271.311, segundo dados divulgados pela SSP.

Em 25 de junho, duas joalherias foram invadidas por bandidos um shopping na região de Campinas, no interior de São Paulo. Três suspeitos foram presos e um quarto morreu.

No mesmo dia, um segurança morreu baleado em assalto a uma joalheria no Village Mall, shopping de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.