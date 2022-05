Assaltantes invadem shopping em MG e levam pânico a clientes

A loja disse em nota que, apesar dos prejuízos materiais, ninguém se feriu. " [...] Gostaríamos de ressaltar que, apesar dos danos materiais que ainda não foram contabilizados, não houve nenhum dano físico ou pessoal com nenhum integrante da equipe Manoel Bernardes. Acreditamos no trabalho da Polícia e no avanço das investigações para identificar a quadrilha que invadiu a loja. Agrademos pela compreensão e pelas manifestações de apoio e solidariedade que estamos recebendo de nossos clientes e amigos."

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Assaltantes invadiram neste sábado (7) uma loja do BH Shopping, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte (MG), e levaram pânico aos clientes da unidade.

