Assaltantes invadem loja na cracolândia, roubam eletrônicos e escondem em bueiro

Reportagem da Folha mostrou que ao menos 23 estabelecimentos comerciais fecharam as portas nos últimos três meses na região da rua Santa Ifigênia e no bairro de Campos Elíseos, após a chegada da cracolândia.

Segundo dados oficiais da secretaria de Segurança Pública, a região da cracolândia e a avenida Paulista lideram a alta de furtos no centro da cidade. Diante do aumento da violência, moradores da região central mudaram a rotina e relatam medo de sair de casa.

Segundo ele, o fluxo de usuários tem se aproximado dos quarteirões da Santa Ifigênia que concentram o comércio de eletrônicos no centro da cidade, algo que, até então, não ocorria. Ele relata momentos de tensão durante a movimentação diária da massa de usuários durante as ações de zeladoria. As ruas ficam ocupadas pelos usuários, o que afugenta os clientes, segundo ele. "Eu e mais 3.000 lojistas com tradição de vendas na região estamos reféns da falta de segurança."

"Esse problema já extrapolou os limites do centro de São Paulo. Tenho clientes do país todo que têm medo de vir aqui", diz o comerciante.

Dono da loja de eletrônicos na Santa Ifigênia desde 2017, o comerciante diz que a presença da cracolândia refletiu em queda de até 40% nas vendas no último ano, quando o fluxo saiu do entorno da praça Júlio Prestes, a cerca de 1,5 km dali, e se fixou nas ruas da Santa Ifigênia e Campos Elíseos.

Vídeos gravados pelo dono do estabelecimento, Marcelo Granja, 49, mostram o momento em que agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) encontram parte dos eletrônicos roubados dentro de um bueiro e debaixo de cobertores em meio aos dependentes químicos na rua Vitória, esquina com a rua dos Andradas, onde fica a loja.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma loja de produtos eletrônicos foi invadida e roubada na manhã deste domingo (23) no bairro Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, próximo ao local onde está atualmente a concentração de usuários de drogas, conhecida como cracolândia.

