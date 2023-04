Assaltante morre após troca de tiros com policiais em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um assaltante morreu durante uma troca de tiros com policiais na tarde deste sábado (15). Ele e mais dois homens tentavam roubar as pessoas em um salão de beleza no Jardim Marajoara, na zona sul de São Paulo, e fizeram reféns.

Segundo informações das autoridades locais, homens armados em duas motos tentaram assaltar um salão de beleza na Rua Sócrates. Houve troca de tiros com policiais militares do 22º Batalhão.

Em um vídeo nas redes sociais, é possível ver assaltantes armados fazendo mulheres de escudo humano. Também é possível ouvir a troca de tiros.

Uma moto sai do local em alta velocidade, com um homem atirando em direção aos policiais. Os agentes se protegem e depois entram no carro para iniciar a perseguição. Duas vítimas conseguem escapar.

Durante a fuga, um dos suspeitos bateu a moto em outro veículo. E foi constatado que ele havia sido atingido por tiros e morreu no local, segundo o boletim de ocorrência.

Os bombeiros foram acionados, e o outro homem que estava na moto foi levado ao Hospital Grajaú. "Ele estava apenas com escoriações", informa o BO.

Os policiais e as dez vítimas do salão de beleza não se feriram. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, atuaram na ocorrência PMs e uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Uma viatura da PM e outra da GCM foram alvejadas pelos criminosos. Uma pistola e uma motocicleta foram apreendidas.

Um dos envolvidos no assalto conseguiu fugir, informou a SSP.