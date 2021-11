Árvore de Natal na ponte estaiada, em SP, será inaugurada neste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes (MDB), e a Coca-Cola instalam uma grande árvore de Natal na região da ponte estaiada, na marginal Pinheiros, na zona sul da capital paulista. A inauguração será neste sábado (27) e a decoração ficará até 6 de janeiro, o Dia de Reis.

A árvore, que tradicionalmente era montada no parque Ibirapuera, terá 50 metros de altura, a mais alta dos últimos anos, incluindo uma estrela no topo, que mede 6 metros, com projeções de luzes e imagens.

Para este sábado, o local contará com apresentação da cantora Preta Gil e do Coral Heliópolis do Instituto Baccarelli. No repertório, clássicos natalinos. O evento começará às 20h (de Brasília) e será transmitido ao vivo no Facebook, Instagram e YouTube da Coca-Cola.

O tema deste ano é "A Árvore dos Reencontros". Segundo Luciano Sá, gerente experience e prestige accounts da Coca-Cola Femsa Brasil, maior engarrafadora de produtos da marca e patrocinadora desde 2014 da árvore, a ideia é resgatar a magia tradicional do Natal.

"Neste ano em específico apostamos no resgate do que realmente é essencial para a humanidade. Claro que trazemos muita tecnologia por trás de tudo isso, mas esse ano as pessoas querem um Natal tradicional falando sobre a importância das relações", diz Sá.

A árvore, que começou a ser planejada entre junho e julho deste ano, e montada a partir de outubro, tem uma estrutura de formada por oito níveis com painéis metálicos e iluminação diferenciada, e coberta com as cores verde e vermelho em destaque, com festões natalinos e adereços natalinos gigantes pendurados, como bolas de natal, biscoitos de gengibre e ursos.

"Todos os passantes na marginal podem ver a árvore, que pode ser curtida tanto de dia quanto à noite. Ela vai ser acesa todos os dias e terá visibilidade na manhã também com a inclusão dos ícones gigantes", afirma Luciano Sá.

O acendimento da árvore vai acontecer pela primeira vez neste sábado, às 20h, quando cinco caminhões personalizados, chamados de caravanas iluminadas, estacionarem na ponte estaiada. Eles irão dar o sinal para a organização acender a árvore e iniciar o show.

O primeiro é um abre alas com telas gigantes, que, unificadas, formam 180 graus e trazem imagens super-realistas como do líquido da Coca-Cola se movendo na caçamba enquanto o caminhão trafega.

O segundo contará com o Papai e a Mamãe Noel em uma ceia de Natal. Os dois personagens também estarão presencialmente na celebração. Já o terceiro, repleto de telas, mostrará imagens de abraços e reencontros.

O quarto desta a sustentabilidade e a caravana transportará um jardim vertical com plantas naturais, entre elas diversas espécies de samambaias e peperômia, que foram plantadas em 500 garrafas pet de 2 litros. Por fim, um carro com som. A iluminação fica por conta de 2 mil pontos de microlâmpadas de led.

"Os caminhões já possuem uma rota definida, que não será divulgada para não gerar aglomeração. Esse ano não faremos paradas", diz Sá.