Árvore de Natal do Ibirapuera, com 55 metros de altura, é inaugurada neste sábado (3)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi inaugurada na noite deste sábado (3) a árvore de Natal do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Segundo a Urbia, empresa que faz a gestão do parque, a estrutura tem 55 metros de altura e é a mais alta da cidade.

Nem a chuva que atingiu a capital paulista desde o fim da tarde espantou o público, que usou capas para se proteger e poder acompanhar a inauguração da árvore e do show de luzes.

Neste ano, o espetáculo realizado no lago com efeitos holográficos contará a trajetória dos pássaros migratórios que chegam ao Ibirapuera nessa época do ano.

Além da árvore principal, foram instaladas outras 100 árvores com iluminação especial pelo parque.

A decoração natalina será ligada diariamente às 19h. Os shows no lago acontecem todos os dias, às 19h30, às 20h30 e às 21h30. Toda a decoração fica no parque até 26 de dezembro.

"Temos como objetivo entregar um Natal mágico aos nossos visitantes, pois sabemos a importância da data e queremos que seja uma celebração muito especial para todos", afirmou Samuel Lloyd, diretor da Urbia.

Em anos anteriores, a árvore de natal do Ibirapuera era montada pela Coca-Cola FEMSA Brasil. Neste ano, a empresa decidiu montar a estrutura no parque Villa-Lobos, na zona oeste da cidade.

A Coca-Cola afirmou que a mudança aconteceu pela melhora do cenário pandêmico e à vacinação da população, "buscando retomar a maior proximidade do público com a árvore".

De acordo com a empresa, o local escolhido para este ano possui a estrutura necessária para receber a inovação da árvore, que será a primeira com um espaço para interação com o público.

A ornamentação do Villa-Lobos tem 52 metros de altura e 22,2 metros de diâmetro, além de uma estrela brilhante no topo e decoração que remete às raízes e tradições natalinas.