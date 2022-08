Artistas e personalidades lamentam a morte de Jô Soares

A atriz e diretora Bárbara Paz também prestou homenagem. "Aplausos e muitas risadas no céu", postou. Além dela, a apresentadora Patrícia Poeta também lamentou a perda do humorista. "Amanheci com essa triste notícia. Difícil acreditar. Admirava demais o Jô. Ele fazia parte das nossas vidas (...). Seu talento atravessou gerações", escreveu.

Nas redes sociais, a apresentadora Ana Maria Braga enalteceu a convivência com Jô Soares. "Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso", disse ela.

Personalidades e amigos lamentam a morte de Jô Soares. Nas redes sociais, prestaram homenagem e elogiaram a carreira do apresentador. Aos 84 anos, o escritor e humorista morreu na madrugada desta sexta-feira, 5. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A causa da morte não foi revelada. A despedida será reservada a amigos e familiares.

