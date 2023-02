Arquivo Nacional tem serviços paralisados após chuva e servidores em casa por falta de refrigeração

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas que atingiram o Rio de Janeiro na semana passada causaram destruição e afetaram a sede do Arquivo Nacional. Documentos foram atingidos, vidros foram quebrados e houve inundação. Devido aos estragos do temporal e da ausência de refrigeração em alguns blocos do prédio, servidores foram liberados do trabalho presencial.

O órgão federal tem como função preservar registros históricos do país e do governo.

Vídeos obtidos pela reportagem mostram os depósitos localizados no último andar do bloco F inundados após a água entrar pelo teto e por janelas que foram quebradas pela tempestade. Segundo relatos, um dos vidros chegou a atingir um servidor, que teve ferimentos superficiais.

Dentro desse bloco, as áreas mais afetadas foram a de tratamento de documentos iconográficos -que inclui revelação de negativos e foto-, o laboratório de som e as ilhas de edição de vídeo. As ilhas foram transferidas para o quarto andar e ainda não voltaram a funcionar.

Um email enviado internamente nesta semana, obtido pela reportagem, diz que a suspensão do atendimento dos serviços de reprodução de documentos audiovisuais será mantido até o dia 10 de março, "podendo esta data ser antecipada ou prorrogada mediante aviso prévio".

Em outro bloco do Arquivo Nacional, as chuvas chegaram a atingir caixas de documentos da época em que o Brasil era colônia de Portugal e também do período do Império. Estes registros estavam localizados no conjunto tombado.

Em nota, o Arquivo Nacional informa que o processo de secagem dos documentos já foi concluído, nenhuma folha foi danificada e, portanto, não precisará passar por procedimentos de restauração.

Mesmo antes do temporal, os blocos A, B, C e P, localizados no prédio tombado, já enfrentavam outros problemas estruturais como falha na refrigeração. Segundo os servidores, o sistema apresentava problemas desde o fim do ano passado, mas parou de funcionar neste mês. Devido ao calor, os funcionários foram liberados.

O arquivo Nacional diz que "foi concluída a manutenção [do sistema] no domingo [dia 12], mas uma outra peça do sistema apresentou defeito e, como está em garantia, deverá ser reposta ainda hoje [terça-feira, 14]". E que os funcionários foram liberados para trabalho remoto nos dias 7, 8, 9, 13 e 14 de fevereiro.

É também neste conjunto tombado onde funciona a sala de consultas do acervo para cidadão -e que está prejudicada. Um funcionário ouvido pela reportagem diz que está trabalhando de casa há sete dias.

O órgão diz, em nota, que "o atendimento chegou a ser retomado na segunda [13]", mas "devido ao novo problema, teve que ser paralisado, e deve retornar amanhã [quarta, 15]".

O Arquivo Nacional também diz que os edifícios da sede "apresentam necessidade de reformas estruturais, que foram incluídas, com o intuito de estancar tais problemas de forma definitiva, no projeto 'Modernização da infraestrutura física e tecnológica do AN'".