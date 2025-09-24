Arquiteto chinês renomado e documentarista brasileiro morrem em queda de avião em MS





SÃO PAULO, SP E AQUIDAUANA, MS (FOLHAPRESS) - A queda de um avião, na noite desta terça-feira (23), deixou quatro mortos em Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Segundo o Corpo de Bombeiros, a tragédia aconteceu na Fazenda Barra Mansa, no momento que a aeronave realizaria o pouso.

Entre as vítimas estão o renomado arquiteto chinês Kongjian Yu, 62, o documentarista Luiz Ferraz, 42, o diretor de fotografia Rubens Crispim Júnior, 51, e o piloto Marcelo Pereira de Barros, 59. O Governo de Mato Grosso do Sul afirma que os corpos foram encontrados carbonizados, o que indica explosão da aeronave.

Kongjian é idealizador do conceito de cidades-esponja, técnica que usa a vegetação e o desenho de rios e córregos para revitalizar paisagens urbanas e evitar eventos extremos, como enchentes.

Ele esteve presente na abertura da Bienal de São Paulo, onde são exibidos projetos dele. Em nota, o CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) lamentou a morte de Kongjian Yu e afirmou que a viagem ao Pantanal tinha como objetivo a participação de gravações sobre seu trabalho.

No início de setembro, o arquiteto esteve no Brasil para uma palestra para a Conferência Internacional CAU 2025. Na ocasião, ele falou sobre o conceito cidades-esponja, aplicado em mais de 250 cidades e defendeu soluções baseadas na natureza para enfrentar enchentes urbanas e os efeitos da crise climática.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

- Marcelo Pereira de Barros, 59 anos

- Kongjian Yu, 62 anos

- Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, 42 anos

- Rubens Crispim Jr., 51 anos

Ele retornou ao Brasil na semana passada, esteve na Bienal e seguiu viagem para o Pantanal. O chinês fundou o escritório Turenscape, em Pequim, e recebeu prêmios como o IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award (2020), o Cooper Hewitt National Design Award (2023) e o RAIC International Prize (2025). "Sua contribuição influenciou políticas públicas ambientais na China e em outros países", diz a CAU.

A presidente do conselho no Brasil, Patrícia Sarquis Herden afirma que sua obra deixa um legado de compromisso com a sustentabilidade, a paisagem e a vida urbana.

Outra vítima, o documentarista Luiz Ferraz, produziu o filme "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia", que trata sobre o acidente aéreo que matou jogadores, comissão técnica da Chapecoense e jornalistas em novembro de 2016 e foi indicada ao Emmy Internacional.

A aeronave, um Cesnna 175, era de 1958 e estava em situação regular, segundo registros da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Ela pertencia ao piloto Marcelo Pereira de Barros. Segundo a agência, o avião não tinha autorização para realizar voos noturnos e também não poderia realizar táxi aéreo, embora a FAB não detalhe se essa era a modalidade do voo no momento da tragédia.

O prefeito da cidade, Mauro do Atlântico (PL), afirma que o acidente aconteceu longe da pista de pouso e da sede da pousada Barra Mansa. Por isso, além dos passageiros e piloto, não houve nenhum ferido na fazenda. "Os funcionários foram lá para apagar o fogo, mas ninguém da pousada [foi] envolvido ou ferido no acidente", disse Mauro.

"Nós, sentimos muito pela perda tão precoce de todos eles", afirmou o prefeito, que destacou que o piloto Marcelo era muito conhecido na cidade, "rapaz alegre e piloto respeitado". "Só posso expressar aos familiares e amigos das vítimas os nossos profundos sentimentos de pesar, desejamos força, conforto e esperança para que possam enfrentar este luto com serenidade e consolo de Deus."

Segundo os bombeiros, após os trabalhos da Polícia Científica e Polícia Civil, foi realizada a retirada das vítimas das ferragens e os corpos foram entregues aos cuidados da funerária e Polícia Civil. A operação de busca e resgate durou cerca de nove horas, devido a distância e as condições de acesso ao local.

De acordo com a FAB (Força Aérea Brasileira), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram contatados para realizar ação inicial no acidente.

A Fazenda Barra Mansa, onde a aeronave caiu, foi usada pela TV Globo para a gravação da novela Pantanal, exibida originalmente em 1990 e regravada em 2022. A propriedade foi fundada por Aniceto Rondon, nos anos 1940, quando recebeu as terras como herança de família, e foi aberta para visitantes em 1996.

No site da propriedade, que também funciona como hotel, é explicado que o acesso por meio terrestre é uma "aventura" e pode durar cerca de três horas e meia, caso o hospede saia de Aquidauana, cinco horas e meia, partindo de Campo Grande e seis horas de Bonito, também em Mato Grosso do Sul.

"As condições da estrada podem variar de acordo com a época do ano e volume de chuvas, mas na maior parte do ano o acesso terrestre em caminhonete 4x4 é possível de ser realizado", explica a propriedade. Há, ainda, a opção de chegar no local de avião, oferecida pela fazenda.

A gestão municipal afirma que as investigações do caso serão realizadas pelo Dracco (Delegacia de Repressão a Crimes Organizados), com sede em Campo Grande (MS). Nesse caso, a polícia local realiza apenas o apoio para o atendimento da ocorrência.

O delegado de Aquidauana, Amylcar Paracatu Romero, explicou que o corpo do arquiteto ficará armazenado e lacrado até a chegada da família da China para autorizarem o exame de necropsia, quando será feita também a coleta do padrão de DNA.

"Por um pedido do consulado, e respeitando as tradições religiosas do país, o IML não vai fazer o exame enquanto a família não estiver presente, isso foi uma solicitação do consulado", disse o delegado.

A necropsia das demais vítimas, brasileiras, já foi finalizada, mas liberação dos corpos depende do exame de DNA. A coleta do material dos corpos já se realizou.

O documentarista Luiz Ferraz é descrito no site da Academia Brasileira de Cinema como especialista em projetos de documentários e produções de não ficção. Desde 2007 ele produzia e dirigia na Olé Produções e também trabalhava com outras empresas do mercado.

Ferraz também dirigiu a série "To Win or To Win", sobre o time de futebol árabe Al Nassr FC, onde joga atualmente Cristiano Ronaldo. Também assina um episódio da série "All or Nothing: Seleção Brasileira de Futebol", projeto da Amazon Prime Video no Brasil, assim como a direção da série "Cine Terror" para o canal Prime Box Brazil.

Foi criador do bloco de Carnaval Confraria do Pasmado. Nas redes, o bloco lamenta a morte do cineasta. "Luiz sempre esteve presente como símbolo do espírito coletivo que nos move. Seu trabalho e sua paixão ajudaram a moldar não só o nosso bloco, mas também o carnaval de rua paulistano, que hoje pulsa forte e diversos graças, em parte, à sua dedicação", declara o bloco.

A Olé Produções, onde trabalhavam o documentarista e Rubens Crispim Júnior, lamentou as mortes. "A família lamenta profundamente o ocorrido e agradece as inúmeras mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor", diz a empresa.