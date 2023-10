Arquiteta que voltava de lua de mel morre em acidente de carro em AL

Seis dias após a celebração, no retorno da lua de mel, o veículo em que eles estavam derrapou e capotou na rodovia AL-105 no Benedito Bentes, em Maceió. O marido sobreviveu.

Giovanna Mendonça de Farias e o marido Moises Philipe haviam se casado no dia 22 de outubro, contou ao UOL Kerisse Azevedo, madrinha do casamento.

