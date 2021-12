Arnaldo Jabor é internado no Hospital Sírio-Libanês após AVC

O jornalista Arnaldo Jabor, de 81 anos, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última quinta-feira, 16, após passar mal e apresentar um quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC) agudo isquêmico. De acordo com o boletim médico, "o paciente foi submetido a um procedimento vascular para desobstrução de coágulo e permanece em acompanhamento clínico ainda sob sedação." "Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Dr. Rogério Tuma", informou nota divulgada nesta segunda-feira, 20, pelo hospital paulistano. Nascido no Rio de Janeiro, em 1940, Arnaldo Jabor tornou-se conhecido como cineasta de filmes fundamentais brasileiros, como "Toda Nudez" Será Castigada, mas também trabalhou como técnico de som, crítico teatral, roteirista e colunista de jornais e televisão.

