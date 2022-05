Armas de PMs investigados por morte de jovem com deficiência são recolhidas

Em entrevista ao UOL, Renan, irmão de Ruan, disse que é complicado entender o que aconteceu. "Como fizeram isso com o meu irmão? Então, ele ia fazer 27 anos agora, mas a mente dele era de uma criança", disse. "Ele era uma pessoa maravilhosa, pessoa pura. Ele era especial e as pessoas viam isso."

Nascimento era torcedor do Vasco, clube que lhe prestou homenagem em partida realizada ontem em partida da Série B do campeonato brasileiro de futebol masculino. "Ruan era símbolo de alegria e amor ao clube", disse o Vasco.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil recolheu para perícia as armas dos policiais militares investigados pela morte de Ruan do Nascimento, 26. Na sexta-feira (6), ele foi atingido por um tiro na Barreira do Vasco, comunidade em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.