Argentinos poderão negociar contratos com leite ou bovinos, diz ministra

Panelaço em bairros de Buenos Aires. Durante o discurso de 15 minutos, a capital argentina registrou panelaços. O protesto continuou após a fala do presidente e durou pelo menos 30 minutos, com buzinaço também.

A publicação da ministra ressalta um dos pontos do decreto divulgado nesta quarta-feira (20) por Javier Milei. O presidente argentino revogou dois artigos do Código Civil que haviam sido aprovados em 2015, segundo o jornal argentino Clarín. Agora, uma determinada dívida prevista em contrato deve ser quitada na moeda acordada originalmente, seja ela dólar, bitcoin ou em quilos de bovino, por exemplo.

Diana publicou o esclarecimento nesta quinta-feira (21) no "X" - antigo Twitter. "Ratificamos e confirmamos que, na Argentina, os contratos podem ser celebrados em Bitcoin. Art 766. - Obrigação do devedor. O devedor deve entregar o valor correspondente da moeda designada, quer a moeda tenha curso legal na República ou não".

