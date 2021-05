Arboleda, do São Paulo, e Neres, do Ajax, são flagrados em festa clandestina

O atacante do Flamengo aceitou pagar uma multa de R$ 110 mil após audiência virtual no Tribunal de Justiça de São Paulo, em um acordo para infrações de menor potencial ofensivo.

Em março, o atacante Gabigol, do Flamengo, foi detido em um cassino de luxo no bairro Vila Olímpia, na zona oeste de São Paulo. Além da prática de jogos de azar ser proibida no Brasil, os frequentadores foram encontrados desrespeitando as regras sanitárias.

Os jogadores, os demais presentes e os responsáveis pela festa foram levados à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública, na avenida São João, centro da capital. Arboleda e Neres foram liberados no final da madrugada. Eles saíram da delegacia sem falar com os jornalistas.

Fiscais da força-tarefa de combate a aglomerações encontraram 124 pessoas em uma casa noturna na Vila Regente Feijó, por volta das 2h. Muitos estavam sem máscaras, no segundo andar do estabelecimento. Alguns usavam narguile.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O zagueiro Robert Arboleda, do São Paulo, e o atacante David Neres, do Ajax, da Holanda, foram flagrados em uma festa clandestina na madrugada desta sexta-feira (28) na zona leste da capital paulista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.