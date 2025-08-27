Arara-canindé recebe prótese após ser resgatada com ferimento no TO





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após resgate realizado pela Guarda Metropolitana Ambiental de Palmas (TO) uma arara-canindé precisou amputar a pata esquerda e recebeu uma prótese especialmente adaptada, em cirurgia realizada pelo Centro de Fauna do Tocantins, em parceria com o Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil.

Uma avaliação clínica mostrou que a ave apresentava atrofia muscular severa na pata esquerda e dificuldade em perceber as posições e os movimentos do corpo.

Ela foi encontrada em julho por servidores do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e entregue à Guarda Metropolitana, que a levou ao Centro de Fauna do Tocantins.

Entre os sinais percebidos durante o monitoramento estavam dificuldades de locomoção e automutilação do membro pélvico esquerdo.

Segundo diagnóstico realizado por meio de radiografia, a arara havia sofrido uma fratura na articulação do joelho, com reabsorção óssea.

A cirurgia foi realizada no dia 19, sob anestesia geral, com implantação de uma prótese com pino, o que permitiu a fixação direta no osso.

A arara recebe os cuidados intensivos de uma equipe de veterinários, com acompanhamento para adaptação à prótese.

Depois da recuperação, ela deverá ficar em uma unidade do Centro de Fauna de Tocantins, criado para proteção da fauna silvestre no estado.

A arara-canindé, um dos símbolos naturais do Tocantins, está entre as espécies ameaçadas de extinção, principalmente devido à caça ilegal e destruição do habitat causada por desmatamento e queimadas.