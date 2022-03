Aprenda a tratar caspa com um shampoo caseiro fácil

Manaus/AM - A dermatite seborreica, conhecida como caspa, é um problema que atinge homens e mulheres e se manifesta quando as glândulas sebácias eliminam o sebo, provocando inflamação no couro cabeludo. As células mortas da pele descamam e se acumulam causando coceira e ficando visíveis a olho nu. Casos críticos devem ser acompanhados por um dermatologista, mas a maioria dos casos pode ser tratada em casa. Confira receita fácil de shampoo anticaspa que pode ajudar:

Ingredientes:

1 sabonete dove

2 colheres de sopa de creme para hidratação capilar

1 colher de sopa de óleo de coco extravirgem

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

400ml de água fervente

Preparo:

Rale o sabonete dove e misture com os 400ml de água ferverte até derreter totalmente. Misture o creme de hidratação, o óleo de coco e o bicarbonato de sódio e deixe esfriar. Armazene em um recipiente com tampa e lave os cabelos com a mistura 3 vezes por semana.

Entre as principais causas da caspa estão fatores genéticos, ansiedade e estresse, excesso de oleosidade no couro cabeludo, alterações hormonais, excesso de produtos cosméticos, higiene incorreta, uso de bonés, dormir de cabelo molhado, entre outros.