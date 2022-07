Aprenda receita de batata gratinada fácil e rápida

Batata gratinada pode ser um acompanhamento perfeito para carnes vermelhas, mas na prática funciona até como prato principal em uma refeição sem carne. Uma receita prática, rápida e cremosa, confira:

Ingredientes

500g de batatas cortadas em rodelas cozidas (ao dente)

3 ovos

2 caixinhas de creme de leite

Salsinha

Sal a gosto

Noz moscada

3 colheres (sopa) de margarina

150 ml de leite

100 g de mussarela

100 g de queijo parmesão

Modo de preparo:

Acrescente fios de azeite na forma de vidro e faça camadas com as rodelas de batata pré-cozidas. Em outra tigela acrescente junte o creme de leite, os 3 ovos, 150 ml de leite, salsinha desidratada, noz moscada e queijo ralado. Misture todos os ingredientes do creme e despeje na forma com as batatas. Por último, cubra com a mussarela e polvilhe com queijo parmesão ralado. Leve ao forno pré aquecido por 35 minutos a 180º.