Aprenda a fazer um salpicão de frango simples e gostoso

Uma receita prática, saborosa e com poucos ingredientes, o salpicão de frango é o prato perfeito para a ceia de Natal. Anote os ingredientes e o passo a passo. Ingredientes: 1 peito de frango 1 lata de milho 1 cenoura ralada 1 lata de ervilha 1 lata ou 1 caixa de creme de leite uva-passa a gosto batata palha sal a gosto 1 tablete de caldo de galinha salsinha cebolinha cebola alho Modo de preparo: Em uma panela acrescente cebola picada, alho, refogue o peito de frango até dourar e junte o tablete de caldo de galinha, uma pitada de sal e água suficiente para cozinhar o frango. Misture em um recipiente o milho, a ervilha, a cenoura e as uvas- passas. Tempere com sal, salsinha, cebolinha e a cebola. Quando o frango estiver cozido, desfie e coloque-o no recipiente com o restante dos ingredientes. Acrescente o creme de leite e a batata palha. Coloque em um recipiente e leve para gratinar por 7 minutos em forno pré-aquecido a 180º. Sirva quente.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.