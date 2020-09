Aprenda a fazer panqueca de banana com apenas 2 ingredientes

Esta receita leva apenas ovos e banana, e é especial para quem busca uma receita nutritiva e saudável para o café da manhã, para se livrar daquele pão que traz os quilos a mais.

Ingredientes:

1 banana

2 ovos

Modo de fazer:

Coloque tudo no liquidificador e bata, pode amassar a banana com um garfo e misturar com os ovos também.

Em uma frigideira antiaderente com um fio de azeite, coloque a massa , vire com cuidado para não quebrar e frite o outro lado, quando estiver dourado está pronto!