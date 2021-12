Aprenda a fazer farofa natalina com panko da Ana Maria

Na manhã desta sexta-feira (24), no programa Mais Você, Ana Maria ensinou uma receita de farofa colorida para acompanhar o peru na ceia de Natal usando farinha panko. O ingrediente é muito comum em pratos asiáticos e é usada no preparo de sushi roll e empanados, feita a partir de migalhas do pão de forma Ingredientes 150 gramas ou 1 xícara de chá de bacon 100 gramas ou meia xícara de chá de linguiça calabresa picada 1 xícara de chá de cebola picada 1 dente de alho amassado 30 gramas ou um quarto de xícara de chá de pimentão amarelo picado 30 gramas ou um quarto de xícara de chá de pimentão vermelho picado 30 gramas ou um quarto de xícara de chá de pimentão verde 50 gramas de azeitona verde picada 1 pimenta dedo-de-moça picada sem semente Sal, pimenta do reino moída e orégano a gosto 50 gramas ou um terço de xícara de chá de amêndoas sem casca 50 gramas ou um terço de xícara de chá de amendoim sem casca 50 gramas ou um terço de xícara de chá de castanha do pará sem casca e picada 40 gramas ou um terço de xícara de chá de abacaxi picado 120 gramas ou 1 xícara e meia de chá de farinha panko Modo de Preparo 1. Em uma frigideira em fogo médio, doure 150 gramas de bacon, 100 gramas de linguiça calabresa picada, 1 cebola picada e 1 dente de alho por aproximadamente 10 minutos. 2. Junte as 30 gramas de pimentão amarelo, 30 gramas de pimentão vermelho, 30 gramas de pimentão verde, 50 gramas de azeitona verde picada, a pimenta dedo-de-moça picada, sal, pimenta-do-reino moída e o sal e deixe por aproximadamente 5 minutos. 3. Depois desse tempo, acrescente 50 gramas amêndoas sem casca, 50 gramas de amendoim sem casca, 50 gramas de castanha de caju torrada, 50 gramas de castanha do pará sem casca, 40 gramas de abacaxi picado, 120 gramas de farinha panko e misture bem por 5 minutos. 4. Espere esfriar e sirva.

