Aprenda a fazer bolo de chocolate com cerveja preta de Ana Maria Braga

Nesta segunda-feira (21), Ana Maria Braga ensinou uma receita de bolo de chocolate com cerveja preta. A sobremesa deve ser servida com sorvete de creme. Confira:

Ingredientes do bolo

Meia xícara de chá ou 70 gramas de farinha de trigo

Meia xícara de chá ou 55 gramas de cacau em pó

1 pitada de sal

Meia xícara de chá ou 120 mililitros de cerveja preta amarga

1 colher de chá de café solúvel extraforte em pó

Meia colher de chá de essência de baunilha

Meia xícara de chá ou 100 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente

Meia xícara de chá ou 100 gramas de açúcar

1 ovo

Meia colher de chá de bicarbonato de sódio

Meia colher de chá de fermento químico

Um quarto de xícara de chá ou 50 gramas de gotas de chocolate ao leite

Ingredientes da cobertura

Meia xícara de chá ou 120 mililitros de creme de leite fresco Três quartos de xícara de chá ou 150 gramas de gotas de chocolate ao leite

Modo de preparo do bolo

Misture em uma vasilha meia xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de cacau em pó, 1 pitada de sal. Em outra tigela, misture meia xícara de chá de cerveja preta amarga, 1 colher de chá de café solúvel extra-forte, meia colher de chá de essência de baunilha e mexa até ficar homogêneo. Reserve.

Em uma batedeira, coloque meia xícara de chá de manteiga sem sal em temperatura ambiente, meia xícara de chá de açúcar e bata por cerca de 4 minutos. Com a batedeira ligada na velocidade baixa, adicione 1 ovo e alternadamente a mistura de farinha e a mistura de cerveja. Desligue a batedeira e acrescente meia colher de chá de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de fermento químico, um quarto de xícara de chá de gotas de chocolate ao leite e misture com uma colher de pau

Transfira a massa para uma forma redonda, de 20 centímetros de diâmetro e de fundo falso, forrada com papel manteiga no fundo e laterais. Leve para assar em forno preaquecido a 160 graus Celsius por 40 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme sem tirar o papel manteiga. Desgrude o bolo do papel manteiga com uma espátula e sirva com ganache de chocolate.

Modo de preparo da cobertura

Em uma panela, aqueça meia xícara de chá de creme de leite até ferver e apague o fogo. Despeje sobre três xícara de chá de gotas de chocolate ao leite em uma tigela e misture bem até derreter. Deixe esfriar e sirva com o bolo.