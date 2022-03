Aposentado conhecido como 'terror do INSS' recebe alta após contrair dengue

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aposentado Andrelino Vieira da Silva, 121, chamado de "terror do INSS" pela família, justamente por ter atingido idade avançada fora do comum, teve mais um motivo para comemorar durante a semana. Ele venceu a dengue e pode retornar para casa, em Aparecida de Goiânia, Goiás, após passar alguns dias internado em um hospital na capital.

Andrelino ficou famoso depois que uma foto tirada em seu aniversário, celebrado em fevereiro, viralizou nas redes sociais. Na imagem, o aposentado, que nasceu em 1901, segurava um bolo temático com o símbolo da Previdência Social e a frase "O terror do INSS", o que motivou o presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), José Carlos Oliveira, e o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, presentearam o idoso com uma placa.

Em 18 de março, depois de não se sentir bem, Andrelino deu entrada no Ceap-Sol (Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade), em Goiás. Ao chegar à unidade médica, ele registrava queda brusca nas plaquetas. Após alguns exames, ele foi diagnosticado com dengue tipo C.

Depois de alguns dias internado, ele recebeu alta na última quarta-feira (23). Segundo a coordenadora de enfermagem do Ceap-Sol Sara Coelho Avelino, durante todo o tempo que permaneceu na unidade médica, Andrelino mostrou simpatia e força. "Brincava com todos da equipe que entravam em seu quarto e fazia questão de caminhar pela unidade", relatou.

Enquanto esteve internado no local, o aposentado, que tem até mesmo tataraneto, teve seu filho como companheiro. José Ferreira da Costa, 57, detalhou que seu pai, mesmo um homem centenário, continua a exercer as mais diversas atividades, como dançar forró e cozinhar a própria comida.

Homenagem A placa confeccionada pelo INSS e pelo Ministério do Trabalho e Previdência foi entregue na casa de Andrelino, sem a presença do ministro, sob justificativa de preservar a saúde do idoso, devido a sua idade e aos riscos na pandemia de Covid-19.

"É um grande orgulho ter o senhor como beneficiário do INSS. São 121 anos de uma história que ultrapassa a própria existência da Previdência Social do Brasil e merece ser celebrada. Essa homenagem é um sinal de nosso carinho, respeito e admiração. Parabéns! Forte abraço", diz texto grafado na placa, que é assinado pelo presidente do INSS, José Carlos Oliveira, e pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni.