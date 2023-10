Após veto, entenda a proposta de Tarcísio para regular venda de animais em SP

As fêmeas prenhas deverão ser separadas dos outros animais no terço final de sua gestação, e a permanência junto aos filhotes deve ser garantida pelo período mínimo recomendado por médico veterinário ou norma técnica.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) enviou um projeto de lei à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para disciplinar o comércio de animais domésticos no estado.

