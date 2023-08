Após série de falhas, ViaMobilidade faz acordo e desembolsará R$ 150 mi em indenização

Segundo nota divulgada pela concessionária, dos R$ 147 milhões, R$ 50 milhões poderão ser aplicados na construção de escolas ou centros educacionais nos municípios atendidos pelas linhas 8 e 9: São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi e Jandira. "A ViaMobilidade e o Ministério Público discutirão com as prefeituras locais a viabilidade de disponibilizar áreas para isso", diz a nota.

Com o TAC, a ViaMobilidade se compromete a pagar uma indenização de R$ 150 milhões, sendo R$ 147 milhões para investimentos imediatos não previstos originalmente e R$ 3 milhões que serão depositados no Fundo de Interesses Difusos (FID), que financia projetos para reparação de danos diversos, como ao ambiente e ao consumidor.

