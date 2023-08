Após restauração, Câmara de Mariana (MG) volta a prédio do século 18

Entre os destaques da obra, realizada pela empresa A3 Atelier de Arte Aplicada, está o restauro artístico do forro de gamela, típico do período colonial mineiro. Outra curiosidade foi a descoberta de pinturas decorativas em paredes, grafismos e inscrições encontradas embaixo de várias camadas de tinta.

A restauração começou em outubro de 2020, com investimento de R$ 3,9 milhões por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Cidades Históricas e recursos municipais, após aprovação do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

