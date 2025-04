Após relatar sequestro, mãe confessa ter matado bebê em Alagoas, diz polícia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (15), Eduarda Silva de Oliveira, 22, após ela confessar, segundo os investigadores, ter matado a filha recém-nascida, Ana Beatriz, de apenas 15 dias. O corpo da bebê foi encontrado dentro de um armário, enrolado em um saco plástico, na casa da família em Novo Lino, no interior de Alagoas.

A recém-nascida foi localizada após o pai da criança, Jaelson da Silva Souza, 25, e o advogado da família convencerem a mãe a revelar onde havia escondido a filha. Eles acionaram a polícia, que encontrou o corpo junto a produtos de limpeza em um dos cômodos da casa.

O pai estava em São Paulo a trabalho e retornou a Alagoas no fim de semana para acompanhar as buscas. A polícia informou que ele não teve participação no crime, mas apura se outra pessoa ajudou a mãe a ocultar o corpo.

Segundo o advogado José Wellington de Oliveira, que representa Eduarda, ela confessou o crime após ser confrontada com as inconsistências dos diferentes depoimentos.

Segundo a Polícia Civil, o laudo da necropsia deverá confirmar a causa da morte e definir se a mãe poderá responder por infanticídio -quando a morte é causada pela mãe sob a influência do estado puerperal, período de alterações emocionais e hormonais após o parto.

"O estado de abalo emocional pode configurar infanticídio, mas ainda não podemos confirmar. Ela apresentou múltiplas versões, o que nos faz tratar tudo com cautela. Só a perícia poderá esclarecer os fatos", disse o delegado Igor Diego, da Dracco (Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado).

Segundo os investigadores, Eduarda deu duas versões sobre a morte da criança. Inicialmente, afirmou que a filha teria se engasgado durante a amamentação durante a madrugada. Depois, disse ter asfixiado a bebê com um travesseiro porque não conseguia fazê-la parar de chorar. A mulher relatou estar há duas noites sem dormir, incomodada também pelo barulho de um bar próximo à casa da família.

"Ela começou dizendo que a criança teria engasgado e que tentou reanimá-la, sem sucesso. Posteriormente, afirmou que não aguentava mais a situação e que usou o travesseiro para sufocar a bebê", afirmou o delegado Igor Diego.

Nesta terça, Eduarda passou mal e foi levada de ambulância uma unidade de saúde municipal. Na saída, o veículo chegou a receber pedradas, mas não houve feridos. Após o atendimento, ela foi conduzida ao Cisp (Centro Integrado de Segurança Pública), onde pessoas fizeram uma manifestação. Segundo a Polícia, por segurança, a mulher ficará detida em Maceió.

FALSO SEQUESTRO E COMOÇÃO

O caso mobilizou policiais e moradores da cidade desde a última sexta, quando Eduarda denunciou que a bebê teria sido sequestrada por quatro pessoas armadas em um ponto de ônibus às margens da BR-101. A versão foi colocada em dúvida após depoimentos de testemunhas e análise de câmeras de segurança.

Confrontada pela polícia, a mãe apresentou outras quatro versões distintas ao longo do fim de semana. As versões foram sendo descartadas conforme os investigadores reuniam imagens e relatos que contradiziam as alegações.

As buscas mobilizaram a Secretaria de Segurança Pública, que utilizou drones, cães farejadores e equipes do Corpo de Bombeiros para vasculhar a região. Cisternas, terrenos baldios e latas de lixo foram inspecionados antes da descoberta do corpo.

Eduarda chegou a ser levada a uma unidade de saúde por estar visivelmente debilitada. De acordo com o advogado José Wellington, ela não se alimentava nem bebia água desde o início do caso e foi medicada com antidepressivos. Ele apontou a possibilidade de depressão pós-parto.

Durante as investigações, a polícia chegou a prender um homem em Vitória de Santo Antão (PE), por dirigir um carro semelhante ao descrito por Eduarda na versão inicial do suposto sequestro. O homem, que trabalha como despachante do Detran, foi liberado após comprovar que o veículo não tinha ligação com o caso.

A comoção provocada pelo desaparecimento da recém-nascida mobilizou moradores da cidade em correntes de oração e pressionou as autoridades por uma resposta. O secretário de Segurança Pública de Alagoas, Flávio Saraiva, acompanhou as buscas no local.