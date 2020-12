Após reabertura, Chile impõe toque de recolher em Santiago

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Chile decidiu impor a partir desta quinta-feira (10) nova quarentena nos fins de semana para turistas e moradores da região metropolitana de Santiago, a mais populosa do país. A medida foi tomada em razão do aumento de casos de coronavírus.

Pessoas que precisem sair de casa aos sábados e domingos devem preencher um formulário no site da Delegacia Virtual (comisariavirtual.cl). Uma licença autoriza a circulação apenas para atividades essenciais.

Apesar da restrição, voos provenientes do Brasil continuam permitidos. O Chile iniciou reabertura gradual do turismo para brasileiros em novembro.

Desde segunda (7), quem entra no país não precisa se isolar. O viajante deve apresentar exame PCR negativo para coronavírus, feito no máximo 72 horas antes do embarque, declaração juramentada de que não tem a doença e seguro-saúde.

Dentro do país, o turista pode se locomover para outras regiões que estão pelo menos na fase 3 do programa do governo. As cidades Viña del Mar e Valparaíso e o deserto do Atacama podem receber viajantes.

No próximo dia 14, um eclipse solar total será visível em algumas regiões do Chile.