Após perseguição policial, dois homens são presos por roubo de caminhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens, de 23 e 33 anos, foram presos, na noite de sexta (10), acusados de tentativa de roubo a um caminhão de supermercado e de manterem duas vítimas reféns na zona sul da capital paulista. A carga e o veículo foram recuperados e as vítimas, resgatadas ilesas.

Os homens foram detidos após perseguição policial que terminou na avenida Paulista, região central da cidade. Pelo menos um terceiro suspeito conseguiu fugir.

Segundo a Polícia, a ação envolveu dois veículos que cercaram o caminhão, e uma moto. Um dos suspeitos entrou no caminhão, enquanto o ajudante do motorista, que estava no banco do passageiro, foi feito de refém em um dos carros.

Uma equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar estava em patrulhamento quando foi acionada para atender um roubo em andamento na avenida dos Bandeirantes, próximo do viaduto Jabaquara.

Após patrulhamento na área indicada, os policiais se depararam com o caminhão na rua Deputado João Bravo. O veículo era acompanhado por um Gol branco.

Ao perceber a presença dos policiais, um dos suspeitos dentro do Gol efetuou um disparo contra as viaturas, mas não acertou. Após cerca de 25 minutos de acompanhamento, as polícias militar e civil, em conjunto, conseguiram abordar o carro na avenida Paulista, região central da cidade.

Os dois suspeitos abriram as portas e saíram correndo, mas foram capturados. Foi encontrado com eles um revólver calibre 38, com uma munição deflagrada e duas intactas, e com o número de série raspado. Dentro do carro parado estava o ajudante do supermercado.

O caminhão roubado também foi encontrado pela polícia, mas o suspeito que estava nele conseguiu fugir. O motorista do supermercado estava no veículo, sem ferimentos. A carga, avaliada em R$ 33.884,77, foi recuperada e devolvida.

Os dois suspeitos foram conduzidos ao 27º DP (Campo Belo), onde foram indiciados por roubo de carga, disparo de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar os demais veículos e criminosos envolvidos na ação.