Após meses de silêncio, Bolsonaro recusa convite para encontro com SBPC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) mandou ofício para a direção da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) recusando convite para participar da reunião anual da entidade.

A resposta foi enviada pelo Palácio do Planalto nesta quinta-feira (28), após meses de silêncio sobre o convite. O ofício chegou para a SBPC poucas horas após encontro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a entidade, que vem conversando com os principais candidatos à Presidência.

A justificativa apresentada por Bolsonaro foram "compromissos pré estabelecidos em sua extensa agenda".

Bolsonaro e comunidade científica tiveram um histórico de desavenças durante seu mandato, especialmente em razão do negacionismo do presidente com relação a temas como aquecimento global, desmatamento e, sobretudo, o combate à Covid-19.