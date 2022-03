Após leve repique da Covid, França anuncia 4ª dose para maiores de 80 anos

Máscaras faciais continuarão sendo serão exigidas no transporte público, porém, não mais nas escolas e no trabalho.

No Brasil, pesquisadores têm alertado que já que se aproxima o marco de seis meses em que as primeiras doses de reforço foram dadas a idosos e que é preciso discutir a questão da quarta dose.

No mês passado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) também informou que variante BA.2 da cepa ômicron do coronavírus não é mais severa do que a original.

