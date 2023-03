Após greve no metrô em SP, Procon notifica aplicativos de transporte

Em nota, a Uber afirmou que irá prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Procon no prazo estabelecido pelo órgão. Ainda de acordo com a nota, a empresa diz que não houve alteração atípica no funcionamento do preço dinâmico.

As empresas notificadas devem informar quais os parâmetros utilizados para aplicação do preço dinâmico ontem. Devem explicar também se foram calculados sob os mesmos critérios adotados em dias em que há congestionamentos "normais", sem uma causa atípica, como a greve.

O Procon quer identificar variações na tarifa dinâmica que ocorreram ontem, em razão da greve que paralisou algumas linhas de metrô na Capital, impactando as opções de mobilidade do consumidor.

A iniciativa do órgão de defesa do consumidor se deve à elevada quantidade de reclamações relatadas por diversos órgãos de imprensa e manifestações de consumidores sobre o assunto em redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.