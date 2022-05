Após geadas, Sul deve ter semana com sol e chuva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chegada de uma nova frente fria durante a semana deve mudar s região Sul, que terá tempo seco nesta segunda-feira (22) na maior parte de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O início desta semana será de tempo ameno nas capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, com termômetros na casa dos 25°C, na capital catarinense.

O aumento da temperatura ocorre após a passagem de uma massa de ar frio que derrubou, na semana passada, o termômetro em diversas cidades no Sul.

No oeste gaúcho, nesta terça (24), devido a uma mudança no padrão da circulação dos ventos, pode haver um aumento na nebulosidade, possivelmente provocando chuva de forma isolada.

No entanto, conforme o site Climatempo, a mudança mais significativa no Rio Grande Sul deve acontecer na quarta (25), com a formação de uma nova frente fria entre o Uruguai e o estado, que tem previsão de avançar lentamente entre a tarde e a noite.

Pode chover em vários momentos, com intensidade variando entre moderada a forte intensidade, principalmente na fronteira com o Uruguai. Ainda segundo o Climatempo, a chuva na região central e nas Missões pode vir acompanhada por trovoadas.

Em Porto Alegre, a chuva deve ser de forma isolada. Na serra, em Santa Maria e no extremo norte do estado gaúcho, o tempo continua firme.

Na quinta (26), o sistema deve avançar lentamente pelo litoral gaúcho e provocar elevados níveis de chuva no centro, oeste e leste do estado. Porto Alegre deve ter um dia chuvoso, com céu nublado.

Devido à entrada de ar polar, as temperaturas também devem cair no Rio Grande do Sul, com máximas na casa dos 20°C e mínimas acima dos 10°C. A frente fria se afasta na sexta (27).

Assim como no estado gaúcho, Santa Catarina também deve registrar chuva durante a semana. A capital Florianópolis deve ter um início de semana com sol entre nuvens, com mínimas na casa dos 15°C.

A previsão é de que as pancadas de chuva sejam vistas a partir de quinta (26). No entanto, a temperatura deve se manter acima dos 20°C.

Por sua vez, Curitiba (PR) não deve ter chuva durante a semana, com tempo seco e amplitude térmica. Os dias serão de sol, com temperatura média de 25°C durante o dia, enquanto as mínimas podem chegar a 10°C durante a noite.

SÃO PAULO

Assim como na região Sul, a cidade de São Paulo também deve ter uma semana com temperaturas mais amenas do que as registradas na última semana, quando os termômetros chegaram a marcar 7°C de mínima.

Nesta segunda (23), o sol aparece entre nuvens, com máxima de 23°C, enquanto a mínima deve chegar aos 12°C. O tempo seco permanece durante toda semana, sem previsão de chuva.