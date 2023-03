Após enchente, prefeitura diz que entrará na Justiça para derrubar muro em Moema

O prefeito mencionou o espaço hoje é usado com interesse privado do condomínio, "com construção de piscinas, churrasqueiras e quadras de futebol".

Segundo ele, a região já era um local de acúmulo de água, mas a barreira faz com que o volume acumulado seja muito maior do que o normal, atingindo até dois metros de altura.

A barreira, de acordo com o prefeito, resulta em enchentes como a registrada na rua Gaivota na última quarta-feira (8). Na ocasião, o carro em que Nayde estava foi arrastado pela água e ficou parcialmente submerso, fazendo com que ela ficasse presa.

De acordo com Nunes, o muro, que fica na altura do número 900, impede o escoamento da água por uma viela sanitária cuja função é melhorar o fluxo da água quando chove.

