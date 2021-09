Após dia mais quente do ano, temperatura deve cair bruscamente em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diferentemente do que ocorreu nesta segunda-feira (20) na cidade de São Paulo, quando os termômetros marcaram o dia mais quente do ano, a temperatura terá uma queda brusca nos próximos dias.

A boa notícia é que o frio, dessa vez, não vem acompanhado do tempo seco -com isso, a qualidade do ar deve melhorar nesta semana.

Nesta segunda a máxima chegou a 35,7ºC às 15h. Anteriormente o recorde de 2021 era de 34,1°C, que foi atingido nos dias 30 de janeiro e 8 e 13 de setembro.

Na terça-feira (21), porém, o tempo começa a virar. Uma frente fria que vem do Sul do país chega à capital paulista. Quem sair de casa pela manhã não pode esquecer os casacos, pois se durante o dia a máxima chegará a 32ºC, a noite a temperatura deve cair, e a mínima deve chegar a 20º, segundo projeções do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na quarta-feira (22) a tendência é que o clima siga esfriando, com uma queda de temperatura acompanhada de tempo nublado e pancadas de chuvas fortes e moderadas, porém rápidas e isoladas. A temperatura máxima será de 18ºC, e a mínima de 13ºC.

"Teremos uma mudança brusca no tempo nesta terça-feira durante o dia. Há uma frente fria de rápido deslocamento chegando. Ela vai provocar uma queda brusca na temperatura, além de mudar também a direção do vento", explica o meteorologista do Inmet Marcelo Schneider.

A chegada da frente fria e das chuvas, mesmo que isoladas, porém, fará aumentar a qualidade da umidade relativa do ar, que pode chegar a 95% nesta semana.

Na quinta-feira (23), o frio continua na cidade, mas a frente fria começa a ir embora. O dia continua nublado e a máxima chega a 20º, enquanto a mínima fica em 10º.

Já na sexta-feira (24), o clima começa a dar indícios de estabilidade. O sol reaparece, mas fica entre nuvens. Enquanto a temperatura mínima continua estável, variando entre 11ºC e 25ºC.

"Na quinta-feira começa a ter mais abertura pois [a frente fria] se desloca para o oceano. Teremos um tempo nublado, de sol entre nuvens", diz Schneider.

No sábado, a previsão é que o tempo volte a esquentar, embora possam ocorrer pancadas de chuva isoladas pela cidade. A mínima será de 14ºC, enquanto a máxima ficará em 24ºC.

Mesmo com uma queda brusca nas temperaturas, o frio desta semana não deve ser tão intenso quanto o registrado na última semana de julho, quando a mínima chegou a 4,7ºC, a menor temperatura do ano até agora.

O litoral acompanha a tendência da cidade de São Paulo. Na terça-feira a frente fria também deve derrubar a temperatura em Santos, com os termômetros registrando mínima de 13ºC e máxima de 30ºC.

A quarta-feira será um dia ainda mais frio, com uma diferença de 7ºC na máxima em relação ao dia anterior, marcando 23ºC. A temperatura mínima também vai diminuir, chegando a 11ºC.

"O volume de chuva será mais ou menos o mesmo [da capital paulista], assim como a mudança do tempo", explica o meteorologista, afirmando que as chuvas de terça e quarta-feira também devem ser de fortes a moderadas na região, porém rápidas e isoladas.

Nos últimos dias da semana, o frio permanece. Assim como na capital, a frente fria começa a ir embora na quinta, quando a temperatura máxima esperada é de 24ºC e a mínima é de 12ºC. Já a sexta-feira dá indícios de estabilidade, com variação entre 13ºC e 25ºC.