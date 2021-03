Após Covid, pianista toca nas ruas de Fortaleza em homenagem a profissionais de saúde

Paramentados com máscaras e toucas de proteção, auxiliares, enfermeiros e médicos acenaram para o pianista e aplaudiram. Muitos carregavam plaquinhas de mensagens pedindo para que as pessoas fiquem em casa para evitar novas contaminações.

As imagens mostram profissionais de saúde uniformizados em frente a diversos hospitais, que tiveram um momento de pausa na dedicada rotina de atendimento aos pacientes frente à explosão de casos nas últimas semanas, para ouvir a mensagem de apoio e agradecimento do paciente.

Após se recuperar da doença, o músico percorreu as ruas da cidade, com um piano de cauda sobre a carroceria de um caminhão, executando os acordes da música Noites Traiçoeiras, numa demonstração de fé e gratidão pela cura.

