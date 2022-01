Após conversa com economistas, Lula se reunirá com ex-ministros para debater pandemia

Nos últimos meses, a Fundação Perseu Abramo vem reunindo especialistas em diversas áreas para discussões, em encontros que deverão ser usados como subsídio para o programa de governo de Lula, quando ele oficializar sua candidatura, provavelmente no meio do ano.

Lula, que deve ser candidato do PT à Presidência em outubro, participará de reunião promovida pela Fundação Perseu Abramo, ligada ao partido, com ex-ministros e técnicos da área.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após reunir-se com economistas na semana passada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá nesta terça-feira (18) um encontro com especialistas em saúde. Economia e o combate à pandemia estarão entre os principais temas da eleição deste ano.

